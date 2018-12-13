В России проверят школьное питание на предмет дискриминации

Полученные данные лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания для регионов страны.

Министерство просвещения проверит школьное питание на предмет дискриминации. Об этом сообщает "Коммерсант".

Полученные данные лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания на уровне субъектов, муниципальном уровне и уровне образовательных организаций заявили в министерстве

Такие меры предпримут из-за жалобы матери троих детей из Волгограда Лилит Петросян. Женщина пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который питается кашей из рациона льготников. А остальные школьные товарищи получают котлеты с гарниром. Петицию с требованием организовать питание детей по одинаковому меню подписали более 45 тысяч человек.

Отметим, что в регионах существует разный подход к питанию льготных и нельготных категорий детей. Например, в Удмуртии школьники питаются за счет родительских взносов.

Видео:Piter.TV



