В России программа развития электромобилей стала дороже в два раза

Планируется, что к 2030 году объем выпуска электромобилей в России будет достигать 217 тысяч.

Проект концепции развития электротранспорта в России в период до 2030 года подорожал в два раза. Раньше он оценивался в 418 млрд рублей, а теперь в 803,7 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

Предполагается, что на эти цели из бюджета будет выделено 181,6 млрд рублей, однако финансирование еще не согласовано. Минпромторг в свою очередь предлагает разделить субсидирование батареи и электромобиля. Эта идея обсуждается.

По информации издания, для защиты российского производства власти хотят ввести утилизационный сбор и ввозную пошлину. До 2030 года она может принести в бюджет около 72,4 млрд рублей.

Утильсбор должен резко вырасти в 2022 году, так что в 2022-2025 годах он составит 360 тыс. рублей вместо нынешних 32 тыс. рублей. Затем он вырастет до 400 тыс. рублей, а 2028-2030 годах — до 600 тысяч рублей

Отмечается, что к 2030 году объем выпуска электромобилей в России должен достигать 217 тысяч.

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