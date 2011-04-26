Кабмин РФ опубликовал новые условия замены российского паспорта.

В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене. Соответствующий указ подписал глава правительства Михаил Мишустин. Теперь лица, которым исполнилось 20 или 45 лет, смогут ходить с гражданскими паспортами до момента оформления нового документа. При этом срок не может превышать более 90 дней после достижения этого возраста. Экстренно переоформлять документы не потребуется.

Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлён до 90 дней. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. пресс-служба кабмина РФ

Также кабмин РФ продлил срок подачи документов для граждан, которым исполнилось 14 лет. Теперь направить заявление можно будет не в срок до 30, а в срок до 90 дней. Нормы вступают в законную силу с момента опубликования постановления.

С 1 июля 2022 года вводится требование о сроках оформления паспорта. Документ должен быть готов за пять рабочих дней в зависимости от того, подается заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней в первом случае, и 30 - во втором.

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Фото: Piter.tv