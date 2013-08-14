На получение Fan ID на матчи Евро в Петербурге было подано 140 тысяч заявок

Самому старшему болельщику, посетившему Евро-2020 в Петербурге, 94 года, самый юный родился в апреле 2021 года.

В субботу, 3 июля, стало известно, что министерство цифрового развития опубликовало итоговую статистику по выдаче паспортов болельщика - Fan ID - на Евро-2020. В общей сложности, документ заказали 132 752 человека. Среди них около 43 тысяч — иностранцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из иностранцев больше всего услугой воспользовались граждане Финляндии — 10,5 тысячи паспортов, на втором месте — Польша, 4,2 тысячи паспортов. Затем идут Эстония и Швеция, у которых равное количество заявок 1,5 тысячи, далее Бельгия, где подали 1,3 тысячи, Белоруссия - 950 паспортов, Германия - 930 паспортов, Словакия - 920 паспортов и США - 900 паспортов.

Примечательно, что по данным ведомства, чаще других Fan ID заказывали российские и иностранные болельщики в возрасте от 25 до 34 лет, а также от 35 до 44 лет. Три четверти из всех, заказавших паспорт болельщика, - мужчины. Самому старшему болельщику, посетившему Евро-2020 в Петербурге, 94 года, самый юный родился в апреле 2021 года.

В ведомстве также подчеркнули, что не все паспорта болельщика в итоге были получены, а некоторые теряли свои Fan ID и оставляли повторные заявки на их получение.

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Фото: Piter.tv