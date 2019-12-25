Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем ждут людей из-за постоянного ношения масок и перчаток.

В России предсказали болезни из-за масок и перчаток. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказал академик РАН Виталий Зверев. Специалист считает, что из-за регулярного использования средств индивидуальной защиты у россиян начнутся грибковые и аллергические заболевания. Он также спрогнозировал риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.

По мнению медика, на улице для профилактики от коронавируса достаточной мерой защиты будет соблюдение социальной дистанции. Носить медицинскую маску и перчатки следует лишь в общественном транспорте и магазинах. СИЗ следует менять каждые два часа использования. После этого маски и перчатки превращаются в средства распространения инфекции. На них оседают бактерии, аллергены и грибы, которые существуют в воздухе.

Специалист добавил, что любые перчатки также негативно влияют на кожу рук.

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