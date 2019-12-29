Грядет дефицит медикаментов и сырья.

В России предрекли подорожание лекарств из-за коронавируса. Фармацевтические заводы в КНР приостановили работы и поставку сырья. Из-за этого закупщиков по всему миру может ждать дефицит медикаментов. Об этом заявили представители Торгово-промышленной палаты РФ.

Ежегодно Россия получает из провинции Хубэй 1,5 тысячи тонн сырья. Его нехватка скажется на производстве антибиотиков, жаропонижающих. Также это затронет создание жизненно необходимых препаратов. Некоторых запасов в стране может хватить на год. Однако основной дефицит будет замечен уже к апрелю 2020 года.

Ранее в Германии создали список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса.