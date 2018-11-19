Российские супермаркеты хотят закрывать по выходным дням

Небольшие продуктовые магазины продолжат работать в обычном режиме.

Совет Федерации предложил ограничить на выходных работу больших супермаркетов. С такой инициативой выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Об это сообщает агентство "Москва".

Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем, как на Западе, в Германии, например. Алексей Кондратьев

В западных странах крупные магазины закрываются в пятницу в 20:00 и открываются только с утра в понедельник.

В 2017 году ВЦИОМ проводил опрос среди россиян, согласно которому 82% опрошенных против ограничения работы больших маркетов по выходным дням.

Фото: Piter.TV