Инициативу планируют направить в правительство.

В России предложили создать студенческий капитал. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на соответствующую инициативу партии "Справедливая Россия".

Выпускникам ВУЗов после получения диплома предлагается выплачивать полмиллиона рублей студенческого капитала. Закончившим среднее учебное заведение предлагают выплачивать 250 тысяч.

Инициативу планируют направить в правительство.

Студенческий капитал предлагают использовать только как подъёмные - на проезд, первичную аренду жилья или на открытие собственного бизнеса.

Ранее Минобрнауки изменило порядок приема в вузы.