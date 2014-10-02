В России предлагают выдавать кредиты по трем документам

Помимо паспорта предлагается включить в список ИНН и СНИЛС.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил Банку России в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории помимо паспорта могут включить ИНН и СНИЛС. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, с 16 июля для оформления заявки на кредит требуется только действующий паспорт, а данные о предыдущих вписывать не нужно.

Получается, что заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом, - сказал председатель НСФР Андрей Емелин.

По его словам, на протяжении всей жизни у россиянина не меняются ИНН и СНИЛС в отличие от паспорта. По этой причине их предлагается включить в список документов, которые заемщик должен предоставить при оформлении кредита.

В Центробанке отметили, что предложение будет рассмотрено. При этом регулятор подчеркивает, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС заемщик предоставляет.

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