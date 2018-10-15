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В России хотят ввести пожизненные выплаты за моральный вред при при ущербе здоровью
Сегодня, 11:49
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nastya960

В России хотят ввести пожизненные выплаты за моральный вред при при ущербе здоровью

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После причинения вреда здоровью человек может испытывать боли и муки до конца своей жизни.

В России хотят ввести пожизненную компенсацию за причинение морального вреда вследствие ущерба здоровью. Об этом сообщает RT  со ссылкой на президента общественной организации "Коллективная защита" Марата Аманлиева.

Он собирается направить в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации предложение о внесении поправок в Гражданский кодекс. Сейчас получить выплаты за моральный ущерб можно только одноразово.

В результате причинения вреда здоровью человек может лишиться ноги, после операции могут возникнуть фантомные боли, от которых невозможно избавиться. Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке. Суд взыскивает в пользу людей 200—300 тыс. один раз, а человек мучается от неудобств всю оставшуюся жизнь.

Марат Аманлиев

В это же время Аманлиев предлагает не отменять единоразовую выплату за моральный вред при ущербе здоровью.

Фото: Piter.TV

 

Теги: выплаты, марат аманлиев, мольный вред, ущерб здоровью
Категории: Лента новостей, Новости России,

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