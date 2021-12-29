В России повысили минимальные цены на водку и коньяк

Минимальная цена на водку теперь составляет 261 рубль за 0,5 литра.

Минфин выпустил приказ о повышение минимальных розничных цен на водку и другие крепкие алкогольные напитки. Документ был опубликован ан портале правовой информации.

Отмечается, что минимальная цена водки составит теперь 261 рубль за 0,5 литра. Ране минимальная цена составляла 243 рубля. Минимальную цену на коньяк тоже увеличили – с 446 до 480 рублей за 0,5 литра. Выросла и цена бренди – с 324 до 348 рублей за 0,5 литра.

В силу данный приказ должен вступить через 10 дней после того, как был опубликован.

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