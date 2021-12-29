В России повысили минимальные цены на водку и коньяк

Минфин выпустил приказ о повышение минимальных розничных цен на водку и другие крепкие алкогольные напитки. Документ был опубликован ан портале правовой информации.
Отмечается, что минимальная цена водки составит теперь 261 рубль за 0,5 литра. Ране минимальная цена составляла 243 рубля. Минимальную цену на коньяк тоже увеличили – с 446 до 480 рублей за 0,5 литра. Выросла и цена бренди – с 324 до 348 рублей за 0,5 литра.
В силу данный приказ должен вступить через 10 дней после того, как был опубликован.
Ранее мы сообщали, что детское питание в России может подорожать на 15,5%.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Идёт обычная война Путина с населением страны . Теперь малоимущие будут больше брать палёнку у азиатов в их магазинах ( которые крышует полиция ) , а значит и больше травиться . В магазинах всё подорожало , топливо то же дорожает . Путин объявил войну народу не на жизнь , а на смерть .