Госдума приняла закон о минимальной цене на сигареты

Если бы закон действовал в 2020 году, то минимальная цена пачки была бы 89,75 рублей.

Государственная Дума приняла закон о минимальной цене на сигареты. Парламентарии решили не привязывать её к максимальной стоимости за пачку, которую устанавливает производитель.

Подчёркивается, что если бы закон действовал в 2020 году, то минимальная цена пачки была бы 89,75 рублей. В 2021 году она может возрасти до 107,78 рублей.

Предыдущая версия законодательства устанавливала, что минимальная цена за пачку должна быть не менее 75% от максимальной. Нынешняя стоимость пачки сигарет будет устанавливаться на основе минимального значения ставки акциза за тысячу сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

Ранее Госдума приняла закон о госконтроле за обращением с пестицидами и агрохимикатами.

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