Минимальную цену на хлеб в России захотели поднять до 80 рублей

Цена на хлеб должна быть привязана к стоимости зерна, муки и горючего.

Цену на хлеб в России хотят поднять до 80 рублей. Так считает генеральный директор омского завода "Хлебодар" Аркадий Гольдштейн. Об этом сообщает "СуперОмск".

Аркадий Гольдштейн считает, что цена на хлеб должна быть привязана к стоимости зерна, муки и горючего.

В максимально развитых странах: Америке, Германии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Во Франции и Португалии — там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон. Аркадий Гольдштейн

Генеральный директор хлебзавода также аргументирует это тем, что мука и зерно в России подорожали на 20%, поэтому должна вырасти и цена на хлеб в целом.

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