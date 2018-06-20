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Минимальную цену на хлеб в России захотели поднять до 80 рублей
Сегодня, 13:30
28
nastya960

Минимальную цену на хлеб в России захотели поднять до 80 рублей

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Цена на хлеб должна быть привязана к стоимости зерна, муки и горючего.

Цену на хлеб в России хотят поднять до 80 рублей. Так считает генеральный директор омского завода "Хлебодар" Аркадий Гольдштейн. Об этом сообщает "СуперОмск".

Аркадий Гольдштейн считает, что цена на хлеб должна быть привязана к стоимости зерна, муки и горючего.

В максимально развитых странах: Америке, Германии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Во Франции и Португалии — там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон.

Аркадий Гольдштейн

Генеральный директор хлебзавода также аргументирует это тем, что мука и зерно в России подорожали на 20%, поэтому должна вырасти и цена на хлеб в целом.

Фото: pixabay 


 

Теги: минимальная цена, хлеб, цена на хлеб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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