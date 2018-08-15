В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

По мнению специалистов, они давно устарели и мешают развитию экономики.

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов хотят пересмотреть или отменить из-за того, что они давно устарели и мешают развитию экономики. Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на слова главы Росстандарта Алексея Абрамова.

Большинство из существующих с советских времен ГОСТов относятся к сфере добровольного применения. Эти требования датированы 60-ми годами прошлого столетия. Сейчас их воспроизвести достаточно проблематично, так как приборная база больше не выпускается.

Ранее эксперт заявили, что дешевые мясные консервы и молоко являются 100-процентной подделкой.

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