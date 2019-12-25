Они вступят в силу с 1 февраля 2021 года.

В России перенесли введение новых правил тюнинга автомобилей. Документ должен был вступить в законную силу с 1 июля 2020 года, однако срок перенесен на 1 февраля 2021 года.

Согласно новым правилам по изменению конструкций транспортных средств, водителям придется получать разрешение на тюнинг и свидетельство о соответствии безопасности от ГИБДД. Для получения таких документов потребуется предоставить заключение предварительной техэкспертизы, выданное испытательной лабораторией.

В тюнинге будет отказано, если владелец предоставит ГИБДД фальшивые документы, при уничтожении идентификационного номера автомобиля, при увеличении разрешенной максимальной массы машины, замене частей кузова или установке грузоподъемной техники.

После проведения тюнинга владелец должен еще раз обратиться в ГИБДД, чтобы показать заявление о выдаче свидетельства, протокол проверки безопасности конструкции после внесения изменений, а также копию документов об оплате государственной пошлины.

В Приморском районе неизвестный обклеил весь автомобиль стикерами.