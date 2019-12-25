В трех регионах России введены ограничения на продажу разливного пива.

В России ограничили продажу пива. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". По данным издания, временный запрет на реализацию разливного пива введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях.

По данным президента Союза участников пивной торговли Николая Желагина, ограничения имеют законодательную основу. Специалист добавил, что в Липецкой области местные власти "приказали" владельцам пивных точек приостановить торговую деятельность на время режима самоизоляции. При этом официального подтверждения сведений от местных администраций регионов не поступало.

Николай Желагин добавил, что по всей России сейчас оказывается "неформальное давление" на владельцев пивных магазинов. В Москве к данному моменту работу прекратили около 15-20% подобных точек. По словам эксперта, пиво относится к продовольственным товарам, поэтому продавцы должны иметь право продавать напиток только на вынос. таким образом это позволит предпринимателям работать во время эпидемии COVID-19.

Союз пивоваров попросил пересмотреть требования к содержанию солода в пиве.