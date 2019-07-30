В России появятся дороги из снега и льда

Такие дороги будут распространены на Дальнем Востоке и Крайнем Севере (это более 22 тысяч километров дорог).

Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для дорог, которыми можно пользоваться только зимой. Об этом сообщил "Коммерсант".

В документе рассказано о правилах строения, содержания и пользования зимниками. Также такие дороги разделят по классам в зависимости от расположения, интенсивности движения и периодичности использования. Также в ГОСТе прописали, как использовать такие дороги осенью или весной.

В проекте дали понятие зимника - "сезонная автодорога с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему льду рек и озер". Такие дороги будут распространены на Дальнем Востоке и Крайнем Севере (это более 22 тысяч километров дорог).

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Видео: YouTube/ David Dyach