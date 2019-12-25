В этом вопросе многое зависит от граждан.

В России оценили потенциальные масштабы пика заболеваемости коронавирусом. Заявление в беседе с агентством "РИА Новости" сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она считает, что количество случаев заражения коронавирусом за сутки может достигать 20 тысяч случаев в пиковых значениях. После этого эпидемиологическая ситуация в стране начнёт стабилизироваться.

Пшеничная подчеркнула, что в этом вопросе многое зависит от граждан, которые должны проявлять сознательность и соблюдать профилактические и санитарно-эпидемиологические меры.

Ранее мы писали, что жители Подмосковья смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно по ОМС.

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