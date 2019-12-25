В России объяснили, как противостоять ядерной атаке американского космолета X-37B

Военные аналитики призывают следить за шаттлом X-37B ВВС США при помощи спутников-инспекторов.

В России объяснили, как противостоять ядерной атаке американского космического самолета X-37B. Об этом рассказали читателям журналисты из "Военно-промышленного курьера". Эксперты уточнили, что мини-шаттл X-37B Военно-воздушных сил США внезапно способен сбросить атомную бомбу в заданный район российской территории. Глава концерна "Алмаз-Антей" ЯН Новиков считает, что космолет способен нести на борту от 3 до 6 таких бомб в зависимости от модификации.

Есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России. материал "ВПК"

В статье говорится о том, что подлетное время до РФ составит всего несколько минут, а предотвратить атаку будет практически невозможно даже за счет установки современных систем ПРО. Специалисты рекомендуют военным разместить в космическом пространстве на орбите Земли спутники-инспекторы, которые будут следить за деятельностью американского X-37B, а также нести на себе мощное плазменное и лазерное оружие.

Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса.

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