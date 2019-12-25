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В России обвалились продажи крекеров на фоне пандемии и массового увлечения ЗОЖ
Сегодня, 10:23
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России обвалились продажи крекеров на фоне пандемии и массового увлечения ЗОЖ

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Один из ритейлеров подтвердил снижение продаж.

Одна из старейших кондитерских фабрик в России"Рот Фронт" объявила об обвале продаж крекеров и галет. Как пишет РБК, обвал произошел из-за пандемии коронавируса и массового увлечения ЗОЖ.

Так, продажи на 42% упали среди брендов Eco Botanica, "Бодрость", "Карасики". И эта цифра больше, чем в секторе сладких подарков, где продажи упали ан 36% из-за отмены массовых мероприятий.

Ритейлер "Магнит" подтвердил РБК, что продажи крекеров и галет снизились.

Ранее мы писали, что с 10 июля время в пути "Ласточки" сообщением Санкт-Петербург – Великий Новгород сократится на 55 минут. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса, продажи крекеров, увлечение зож
Категории: Новости России, Лента новостей,

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