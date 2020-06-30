На Дальнем Востоке активисты нашли упавшие бомбардировщики.

В России обнаружили места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на представителей поискового объединения "Авиапоиск" на Дальнем Востоке. Специалисты нашли локации, на которых упали советский скоростной бомбардировщик СБ и фронтовой бомбардировщик Ил-28Р.

Первый самолет разбился в 1942 году около озера Болонь Хабаровского края. В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что падение воздушного судна произошло из-за столкновения с другим самолетом. Все три человека, находившиеся в пострадавшем бомбардировщике, погибли. На месте активисты обнаружили элементы парашютных систем и детали одежды летчиков. Сейчас на месте крушения установлена памятная табличка.

Второй самолет найден в Ольгинском районе Приморья. Авиакатастрофа произошла в 1972 году. В настоящее время активисты выясняют точные обстоятельства крушения и сведения об экипаже.

Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400.

Видео: Youtube/Ian. S