В Петербурге началось производство обновлённого автомобиля Kia Rio

Продажи обновленного седана начнутся уже осенью 2020 года.

KIA Motors объявила о начале серийного производства обновленного седана Rio в России. Сборку будут производить в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба KIA Motors.

Продажи обновленного седана начнутся уже осенью 2020 года. Разработкой нового облика автомобиля занимался один из региональных руководителей Kia Design – Олег Сон.

Новый Kia Rio стал на 20 мм длиннее, ширина осталась прежней, так же, как и колесная и дорожный просвет. На выбор есть два бензиновых двигателя – 1,4 л (100 л. с.) или 1,6 л (123 л. с.). Оба двигателя способны сочетать с 6-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

На заводе над новой моделью работают по 3 смены на протяжении 5 дней.

Фото: KIA Motors