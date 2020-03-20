Ученые создали шесть прототипов будущей вакцины.

В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора на собственном сайте. Они пояснили, что экспериментами занимается подведомственный научный центр вирусологии и биотехнологии. Специалистам новосибирского "Вектора" "в самые сжатые сроки" удалось создать прототипы вакцины.

В Роспотребнадзора объяснили, что образцы вакцины созданы на основе шести различных технологических платформ. Ученые "начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных". Среди испытуемых значатся приматы. на них опробуют наиболее эффективные, перспективные, а главное - безопасные разработки. Прототипы обеспечат формирование клеточного и гуморального иммунного ответа организма на инфекцию коронавируса. Ученым предстоит определить необходимую дозу для введения будущей вакцины в пациента. Внедрение вакцины станет возможным не раньше четвертого квартала 2020 года.

В США начали первое клиническое испытание вакцины от коронавируса.

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