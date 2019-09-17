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В России на продажу спиртного могут ввести ограничения

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Правительство готово поддержать данный законопроект.

Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, могут поддержать в правительстве. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Автора законопроекта утверждают, что население довольно негативно относится к размещению подобных заведений в домах. Инициаторы считают необходимым одобрить документ, чтобы обеспечить общественный порядок.

В правительстве же считают, что данный законопроект может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений. Также ожидается снижение предпринимательской активности, а, следовательно, это может привести к закрытию заведений. При этом "концептуально" в кабмине поддержали эту инициативу.

Ранее Минфин назвало плюсы продажи пива на стадионах.

Видео: YouTube /Gareth Leonard
Piter.TV

Теги: закон, спиртное
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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