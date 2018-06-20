В России может появиться экологический налог для "грязных" предприятий

В России может появиться новый экологический налог. Его хотят ввести для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на слова руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
По мнению специалиста, новый налог сможет заменить платежи за сбросы неочищенных стоков в водоемы. Эта плата должна подтолкнуть компании к активному использованию современных технологий очистки.
Отметим, что в правительстве РФ уже обсуждают эту инициативу. Власти подчеркивают, что недостаточная очистка стоков приводит к загрязнению крупнейших рек Европейской части страны. В их числе Волга, Дон и Урал.
В настоящее время плата за сбросы загрязняющих веществ в воды зависит как от объемов загрязнения, так и от их видов и региона, где находится предприятие.
Ранее мы писали, что для автомобилистов могут появиться два новых налога.
Видео: YouTube
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