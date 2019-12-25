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В России могут подорожать куриное мясо и яйца
Сегодня, 8:59
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В России могут подорожать куриное мясо и яйца

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Цена на филе куриной грудки выросла до 250 рублей за килограмм.

Торговые сети проинформировали Минпромторг, что поставщики планируют повысить цены на куриное яйцо, а также на куриные яйца. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на трех участников, данный вопрос обсуждался на совещании в ведомстве.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил информацию о подорожании некоторых продуктов из мяса птицы. Так, цена филе куриной грудки в европейской части России установила на электронных торгах годовой рекорд и составила 250-260 рублей за килограмм. Стоимость тушки бройлера достигла 140–150 рублей за аналогичный вес.

При этом отмечают повышение цен и торговые сети. В закупке за последнюю неделю тушка бройлера выросла в цене на 8%. Об этом сообщили в торговой сети "Верный". Генеральный директор птицефабрики "Синявинская" Артур Холдоенко отметил, что закупочная цена на яйца в августе составляла 27-32 рубля за десяток. При этом по цене 65 рублей уже заключались контракты на период с сентября по февраль.

На совещании отмечалось, что в Минпромторге данной ситуацией обеспокоены, по этой причине ведомство обратится в правительство.

Фото: pixabay 

Теги: рост цен на продукты, цены на куриное мясо, цены на яйца
Категории: Лента новостей, Новости России,

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