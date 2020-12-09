В России подорожают дачи и частные дома

Это произойдет из-за высокого спроса и роста стоимости стройматериалов.

Руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов рассказал "Известиям", что в России из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов могут вырасти цены на дачи и частные дома. За год в России цены на загородное жилье выросли примерно на 20%, отметил эксперт.

Он считает, что в конце 2021 года стоимость вырастет еще на 8-10%.

Как сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков, спрос по сравнению с допандемийным периодом увеличился в 1,5 раза, побив все рекорды. В связи с этим во всех российских регионах наблюдается дефицит качественного жилья.

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