В России подорожают дачи и частные дома

Руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов рассказал "Известиям", что в России из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов могут вырасти цены на дачи и частные дома. За год в России цены на загородное жилье выросли примерно на 20%, отметил эксперт.
Он считает, что в конце 2021 года стоимость вырастет еще на 8-10%.
Как сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков, спрос по сравнению с допандемийным периодом увеличился в 1,5 раза, побив все рекорды. В связи с этим во всех российских регионах наблюдается дефицит качественного жилья.
Фото: pixabay
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