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В России льготную ипотеку планируют распространить на ИЖС
Сегодня, 16:17
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В России льготную ипотеку планируют распространить на ИЖС

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Сейчас программа предусматривает только покупку квартир в новостройках.

Директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко на форуме "Дни лидеров муниципального управления" заявила, что правительство РФ начало разрабатывать проект постановление о распространении льготной ипотеки по 7% годовых на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что программа льготной ипотеки сейчас предусматривает только выдачу кредитов на покупку квартир в новостройках.

Ранее мы писали, что в Петербурге выросло суточное число госпитализированных с COVID-19. 

Фото: pixabay 

Теги: ижс, льготная ипотека
Категории: Лента новостей, Новости России,

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