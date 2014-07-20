В России льготную ипотеку планируют распространить на ИЖС

Сейчас программа предусматривает только покупку квартир в новостройках.

Директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко на форуме "Дни лидеров муниципального управления" заявила, что правительство РФ начало разрабатывать проект постановление о распространении льготной ипотеки по 7% годовых на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что программа льготной ипотеки сейчас предусматривает только выдачу кредитов на покупку квартир в новостройках.

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