В России льготную ипотеку планируют распространить на ИЖС

Директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко на форуме "Дни лидеров муниципального управления" заявила, что правительство РФ начало разрабатывать проект постановление о распространении льготной ипотеки по 7% годовых на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что программа льготной ипотеки сейчас предусматривает только выдачу кредитов на покупку квартир в новостройках.
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Фото: pixabay
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