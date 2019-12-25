В Петербурге выросло суточное число госпитализированных с COVID-19

За сутки в стационары поступили 355 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 23 сентября. Согласно документу, в городе выросло суточное число госпитализированных с COVID-19 – за сутки в стационары поступили 355 человек (накануне – 333 петербуржца), а выписались 317 человек (накануне – 293 человека).

В коронавирусных больницах свободно 21,06% коечного фонда (накануне – 17,82%). На сегодня в стационарах находятся 4 473 человека, из них 363 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 160 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 175 человек, в "Заре" – 601 пациент, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 42 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 20 912 человек.

Также в городе подскочило число смертельных случаев COVID-19. За последние сутки выявили 1 698 новых случаев заболевания коронавирусом, 954 человека выздоровели, 53 человека ушли из жизни.

Фото: Piter.tv