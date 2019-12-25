В России крупные банки ставки по вкладам вернули к допандемийному уровню

Такого рост не наблюдалось с ноября 2018 года.

В августе в российских банках стали расти ставки по депозитам, они вернулись на допендамийный уровень. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Frank RG.

Отмечается, что индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Индекс с начала августа вырос на 0,16 п.п. Это произошло впервые с ноября 2018 года.

По информации РБК, с 1 августа ВТБ поднимет базовые процентные ставки по двум вкладам из своей линейки. Произойдет это 11 августа. Доходность по таким вкладам составит 7,5% годовых. Совкомбанк тоже намерен с 11 августа улушчить условия по депозитам. Так, по вкладам в рублях ставки повысятся на 0,2 п.п. Таким образом максимальная доходность по депозиту сроком на год будет равняться 6,6%.

Альфа-банк в свою очередь с 10 августа поднял доходность ключевого рублевого депозита в линейке.

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