В Минздраве рассказали о новых правилах обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения.
Согласно новым правилам, в работе поликлиник будет усилено профилактическое направление. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех жителей России. После этого каждому присвоят определенную группу здоровья. Людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение.
Ранее мы писали, что в Минздраве назвали способы борьбы с аллергией.
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