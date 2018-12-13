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В Минздраве рассказали о новых правилах обязательного медстрахования

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В стране собираются усилить профилактическое направление в работе поликлиник.

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения.

Согласно новым правилам, в работе поликлиник будет усилено профилактическое направление. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех жителей России. После этого каждому присвоят определенную группу здоровья. Людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение.

Ранее мы писали, что в Минздраве назвали способы борьбы с аллергией.

Видео: YouTube

Теги: диспансеризация, медстрахование, минздрав
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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