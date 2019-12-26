Испытания намечены на 2020 или 2021 года.

В России испытают частный ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине тягой 20 кг. "Ларос" может испытать возвращаемую ступень ракеты на полигоне Роскосмоса или Минобороны. Об этом "ТАССу" рассказал руководитель организации Олег Ларионов.

Тесты должны состояться в 2020 или 2021 году. По данным от главы компании, "Ларос" отработает динамическую посадку. Во время этого способа суборбитальная ракета садится на хвост за счет работы двигателя с тягой 500 кг. Первая ступень должна успешно взлететь до высоты в 4-5 км, а после приземлиться в указанной точке. Частное предприятие ведет переговоры с государственными подразделениями, надеясь заинтересовать их своими разработками.

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