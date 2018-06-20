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В России могут увеличить пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет

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На сегодняшний день эта выплата составляется 50 рублей в месяц.

Правительство подготовило предложения о существенном повышении ежемесячной компенсации по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. На сегодняшний день эта выплата составляется 50 рублей в месяц. Об этом сообщают российские СМИ.

Такая сумма была установлена еще в 1994 году указом президента.

Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении этого пособия, сделать это, начиная со следующего года. Сейчас готовятся предложения, чтобы оно носило адресный характер.

Дмитрий Медведев

Эти деньги должны получать все, кто в этом особенно нуждается, это должно быть надбавкой для семейного бюджета.

Ранее на Piter.TV: Выборжане смогут оформить выплату при рождении первенца в МФЦ.
Фото: Piter.TV

Теги: дети, дмитрий медведев, пособие, пособие по уходу за ребенком
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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