В России могут увеличить пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет

Правительство подготовило предложения о существенном повышении ежемесячной компенсации по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. На сегодняшний день эта выплата составляется 50 рублей в месяц. Об этом сообщают российские СМИ.
Такая сумма была установлена еще в 1994 году указом президента.
Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении этого пособия, сделать это, начиная со следующего года. Сейчас готовятся предложения, чтобы оно носило адресный характер.
Дмитрий Медведев
Эти деньги должны получать все, кто в этом особенно нуждается, это должно быть надбавкой для семейного бюджета.
Ранее на Piter.TV: Выборжане смогут оформить выплату при рождении первенца в МФЦ.
Фото: Piter.TV
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