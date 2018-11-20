Выборжане смогут оформить выплату при рождении первенца в МФЦ

Получить пособие в связи с рождением первого ребенка могут матери либо отцы (один из усыновителей), опекун ребенка в случае смерти родителей (усыновителей), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Социальным кодексом Ленинградской области установлена новая региональная ежемесячная выплата при рождении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Получить пособие в связи с рождением первого ребенка могут матери либо отцы (один из усыновителей), опекун ребенка в случае смерти родителей (усыновителей), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

В соответствии с региональным законодательством пособие будет выплачиваться семьям каждый месяц до исполнения ребенку трех лет. В 2019 году его размер составляет 5 000 рублей.

Денежная поддержка при рождении первенца предоставляется: - родителям (усыновителям, опекунам), постоянно проживающим в регионе и зарегистрировавшим ребенка в ЗАГСах Ленобласти (с вручением памятной медали "Родившемуся на земле Ленинградской"); - родителям первенца, родившегося с 1 июля 2018 года; - родителям, не получавшим ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, установленной Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ; - семьям, среднедушевой доход которых не превышает критерий нуждаемости (в 2019 году - 22 253 рубля в месяц на человека).

Напомним, среднедушевой доход семьи (СДД) определяется на основании сведений о доходах членов семьи за 6 месяцев, предшествующих обращению (аналогично определению СДД при назначении мер социальной поддержки на детей, установленных Социальным кодексом Ленинградской области).

Отметим, в случае получения выплат за первенца из федерального бюджета пособие не предоставляется.

Пособие можно оформить, обратившись в филиалы МФЦ Ленинградской области. Для этого необходимо предоставить заявление, паспорт, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий состав семьи, сведения о доходах за последние 6 месяцев, документы, подтверждающие постоянное проживание семьи на территории региона. Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней.

Кроме того, оформить выплату при рождении первенца можно в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (gu.lenobl.ru).

Консультации и дополнительные разъяснения по вопросам назначения данной выплаты можно получить в филиалах ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" по месту жительства или по телефонам: 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33 (справочная), 8 (812) 611-46-13 (единый социальный телефон).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО