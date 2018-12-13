Из российских госучреждений исчезнет импортное вино

Так правительство хочет поддержать отечественных виноделов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино. Документ был опубликован 28 мая на сайте правительства.

Поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 вступят в силу с 1 июля 2019 года. Так правительство хочет поддержать отечественных виноделов. Под запретом оказались виноградные, игристые, ликерные и фруктовые вина. Медведев уточнил, что ограничения коснуться только госзакупок. В коммерческом секторе все останется без изменений.

Ранее правительство запретило госучреждениям закупать целый ряд продуктов иностранного производства. С 2016 года под запретом оказались мясная, рыбная, молочная продукция, а также соль, сахар и др.

Видео: Piter.tv