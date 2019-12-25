В России годовая инфляция в сентябре составила 7,4%

В непродовольственном секторе зафиксировано было незначительное снижение инфляции.

С 28 сентября по 4 октября в России годовая инфляция ускорилась до 7,48%. Об этом говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

За неделю с 28 сентября по 4 октября рост потребительских цен замедлился до 0,26% (после 0,29% неделей ранее), в годовом выражении составил 7,48% по состоянию на 4 октября. Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары (0,55%), - говорится в обзоре.

Отмечается, что незначительное снижение инфляции было зафиксировано в непродовольственном секторе. Произошло это при замедлении роста цен на легковые автомобили, а также при ускорении дефляции на стройматериалы. Сдерживающее воздействие оказало в том числе возобновление дефляции в сфере туристических и регулируемых услуг.

В сентябре инфляция в годовом выражении составила 7,4%. Увеличение произошло на 0,6% по сравнению с августовскими показателями.

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