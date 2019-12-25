В России банки столкнулись с оттоком средств населения

В первой половине 2021 года больше всех потеряли банки «Восточный», Минбанк и Росбанк.

С резким оттоком средств столкнулись крупные банки в России. Так, из-за низких ставок по вкладам россияне стали массово изымать деньги. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой оборотно-сальдовую ведомость (форма 101).

В первом полугодии 2021 года больше всех потеряли банки "Восточный", Минбанк и Росбанк. Средства розничных клиентов у этих финорганизаций сократились на 20,6 млрд рублей, на 18,7 млрд рублей и на 16,6 млрд рублей соответственно.

В банках подчеркнули, что уменьшение объема средств было ожидаемо.

С учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка "Восточный" уменьшается и потребность в привлечении денежных средств, — сказал председатель правления банка Кирилл Соколов.

В Минбанке в свою очередь отметили, что в первой половине года работали над сокращением дорогих розничных вкладов. В Росбанке в свою очередь подчеркнули, что расширили линейку продуктов. Это и привело к перераспределению средств, а также к снижению числа вкладчиков.

Эксперты отмечают при этом, что вклады физлиц для банков очень важны.

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