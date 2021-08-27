В Росприроднадзоре рассказали о самочувствии брошенного в Назии питона

История произошла в феврале.

В пятницу, 27 августа, в пресс-службе Росприроднадзора рассказали, что брошенный в Назии тигровый питон с февраля этого года живет в Ленинградском зоопарке.

Об этой истории Piter.tv узнал 24 февраля. В пустой квартире в поселке Назия (Кировский район Ленобласти) нашли четырехметрового тигрового питона. Хозяйка змеи лишилась квартиры из-за неуплаты долгов и переехала в другое место, а питона решила оставить на прежнем месте. Соседи подкармливали змею с декабря 2020 года и пытались найти владелицу, но безуспешно.

Прибывшие сотрудники Росприроднадзора изъяли питона и пристроили его в зоопарк. Одна из сотрудниц ласково называет его Зайкой и сообщает, что он чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали, что в заброшенной квартире Кировского района нашли огромного питона.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора