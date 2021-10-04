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В Роспотребнадзоре перечислили основные рекомендации при выборе школьных товаров
Сегодня, 16:29
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В Роспотребнадзоре перечислили основные рекомендации при выборе школьных товаров

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Ко всем товарам и одежде есть свои требования.

Начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Инна Соколовская рассказала на пресс-конференции в "ТАСС" о том, как выбрать основные школьные товары. 

Прежде всего, школьные товары не должны иметь резкого запаха, в ином случае от них надо избавляться. При выборе тетрадей нужно обращать внимание на плотность листа. Тетрадь не должна быть выполнена из глянцевых материалов. Также не стоит младшеклассникам покупать тетради с большим количеством страниц, так как это дает дополнительный вес. Для детей начальных классов рекомендуются ручки с мягким покрытием. Среди пеналов наиболее удобными будут пластмассовые модели.

В прошлом году петербургское Управление Роспотребнадзора было исследовано 72 пробы данной категории. Несоответствие нашли в 9 случаях. Они касались обуви, чулочно-носочные изделия. 

Гражданам напомнили, что свои права можно узнать из закона "О защите прав потребителей РФ". С 15 до 26 августа работает горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности школьных товаров. 

Фото: Piter.tv

Теги: учебный год, ученики, школьные товары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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