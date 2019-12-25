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Врачи отметили, что судить о динамике коронавируса в Петербурге нужно после 12 мая
Сегодня, 17:46
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ruzannar

Врачи отметили, что судить о динамике коронавируса в Петербурге нужно после 12 мая

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В городе впервые за все время эпидемии количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу, делать поспешные выводы о положительной тенденции эпидемиологической ситуации в городе пока нельзя.

Главный санитарный врач Петербурга подчеркнула, что судить о динамике можно лишь после майских праздников. От этого будет зависеть и решение о смягчении ограничений, связанных с COVID-19.

Напомним, что по последним данным оперштаба, за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 271 пациент выздоровел. Так, в городе впервые за все время эпидемии количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

Ранее мы сообщили, что за сутки в Петербурге на COVID-19 обследовали 5241 человека.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус спб, оперштаб, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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