Врачи отметили, что судить о динамике коронавируса в Петербурге нужно после 12 мая

В городе впервые за все время эпидемии количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу, делать поспешные выводы о положительной тенденции эпидемиологической ситуации в городе пока нельзя.

Главный санитарный врач Петербурга подчеркнула, что судить о динамике можно лишь после майских праздников. От этого будет зависеть и решение о смягчении ограничений, связанных с COVID-19.

Напомним, что по последним данным оперштаба, за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 271 пациент выздоровел. Так, в городе впервые за все время эпидемии количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

Ранее мы сообщили, что за сутки в Петербурге на COVID-19 обследовали 5241 человека.

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