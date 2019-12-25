Эксперты уверены, что благодаря новогодним ограничениям заболеваемость и дальше будет идти на спад.

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Петербурге. Об этом сообщило издание "Интерфакс".

Замначальника отдела эпидемиологического надзора Ирина Катаева отметила, что ситуация стабилизируется. По словам Катаевой, спад виден спустя 14 дней после введения очередных ограничительных мер. Вероятно новогодние каникулы также приведут к дальнейшему спаду заболеваемости.

Ранее мы писали, что бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому получают более 18,7 тысяч петербуржцев. На данный момент препараты получают 18 760 пациентов, проходящих лечение на дому, из них 1 148 человек – после выписки из стационара на амбулаторное лечение. Еще 6838 горожан завершили лекарственную терапию.

Фото: Piter.TV