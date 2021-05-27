Анзор Музаев назвал требования к дистанционному проведению ЕГЭ.

В Рособрнадзоре допустили дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем. Об этом на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сообщил глава профильного ведомства Анзор Музаев. При этом эксперт заметил, что организаторам будет трудно обеспечить равные условия для всех сдающих экзамен.

Я не могу пока сказать год в будущем, когда это произойдет. Я пока не понимаю этого горизонта, который выражается в годах, когда мы сможем на дистанционный формат перевести этот экзамен. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Музаев напомнил, что рамках национального проекта "Образование" ведется работа по техническому оснащению всех государственных школ. Сейчас таких учреждений - более 44 тысяч. На данный момент чиновники не могут создать равные условия сдачи ЕГЭ для 700 тысяч желающих во всех регионах РФ. Для этого необходимо предусмотреть одинаковые технические требования к компьютеру, параметры по качеству подключения Сети и другие характеристики.

ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ.

Видео: ВКонтакте / Рособрнадзор