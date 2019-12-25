Анзор Музаев отмел введение устной части по русскому языку в ЕГЭ.

ЕГЭ по математике останется обязательным предметом для выпускников школ. Об этом в рамках горячей линии заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он уточнил предстоящие условия по аттестации для учащихся. По словам спикера, возможность не сдавать экзамен по предмету была предоставлена исключительно для выпускников 2020 и 2021 годов из-за пандемии коронавируса. Данная мера является временной.

Как только нам позволит правительство, как ситуация с ковидом уйдет в прошлое - надеюсь, в следующем году так и будет - вернутся те порядки, которые у нас были, и в соответствии с этими порядками необходимо сдать в плюс к русскому языку базовую или профильную математику, и мы не собираемся от этого подхода отказываться. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Также специалист подчеркнул, что ведомство не будет вводить устную часть по русскому языку в рамках ЕГЭ. Он напомнил, что такая проверка есть в ГИА для девятых классов. Музаев уверен, что к этому классу ученики уже обязаны сформировать "скиллы" в области говорения на государственном языке, поэтому для 11-классников предусмотрена более сложная форма экзамена - письменная.

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