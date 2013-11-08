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В Роснедрах оценили обеспеченность России рентабельными запасами нефти
Сегодня, 9:39
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В Роснедрах оценили обеспеченность России рентабельными запасами нефти

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Запасов хватит на 21 год.

Врио главы Роснедр Евгений Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума рассказал ТАСС, что в ведомстве оценивают в 21 год обеспеченность России рентабельными запасами нефти.

Петеров отметил, что этот период будет увеличиваться, так как технологии для трудноизвлекаемых запасов нефти будут развиваться. По словам врио главы ведомства, в России самым перспективным регионом для разведки запасов нефти и газа считается Западная Сибирь.

Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет.

Евгений Петров, врио главы Роснедр

При этом разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири из-за отсутствия инфраструктуры пока считается нерентабельной, сказал Петров.

Фото: pixabay 

Теги: евгений петров, обеспеченность россии нефтью
Категории: Новости России, Лента новостей,

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