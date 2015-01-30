В Роскачестве перечислили минусы беспроводной зарядки

Некачественные зарядные устройства, имеющие повреждения или вызывающие сильный нагрев смартфона, могут привести к преждевременному износу аккумулятора.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества утверждают, что сама по себе беспроводная зарядка не представляет опасности, но только при соблюдении определенных условий, пишет spb.aif.ru.

Некачественные зарядные устройства, имеющие повреждения или вызывающие сильный нагрев смартфона, могут привести к преждевременному износу аккумулятора. Нагрев смартфона выше 35 градусов также может стать причиной возгорания телефона.

Как подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, беспроводная зарядка – это удобная технология, которая значительно упрощает процесс зарядки смартфона. Однако на данный момент её удобство не компенсирует многочисленные недостатки. Главная проблема беспроводной зарядки – низкая эффективность по сравнению с проводными аналогами. Кроме того, беспроводная зарядка негативно влияет на аккумулятор смартфона, особенно при длительном использовании или неправильной эксплуатации.

Фото: nillkin.com