В Росгвардии опровергли сообщения о готовящихся терактах на 7 мая‍

Представители Росгвардии не знают, откуда в СМИ появилась информация о готовящемся теракте под Петербургом.

В Росгвардии опровергли информацию о готовящемся теракте на территории АЭС. Об этом сообщили "Невские новости". Ведомство опровергло сведения о предоставлении информации о возможной угрозе безопасности под Петербургом.

Сотрудник департамента по взаимодействию со СМИ Юлия Афанасьева отметила, что не представляет, откуда в издания могла просочиться недостоверная информация.

Откуда журналисты взяли эту информацию, неизвестно. Возможно, хотели повысить себе рейтинг. У нас такой информации нет Юлия Афанасьева

Представители Северо-Западного регионального отделения Росгвардии согласились с московской коллегой, рассказав, что представленная в СМИ информация неверна. Сигнала о принятии дополнительных мер безопасности не приходило.

Сотрудники и руководство ЛАЭС рассказали, что сейчас на режимном объекте работа ведется по штатному расписанию. Однако, меры безопасности немного усилены из-за приближающегося чемпионата мира по футболу. По сведениям от персонала, так всегда происходит перед крупными международными мероприятиями - Олимпиадой, Кубком Конфедераций.

Фото: Piter.tv