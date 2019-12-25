В Рыбацком четырехмесячный мальчик умер после укола Но-шпы

Укол делал врач скорой помощи. Вторая бригада не успела приехать по вызову.

В Невском районе разбираются в причинах смерти грудного ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Четырехмесячный мальчик скончался накануне около 11:00 в квартире на Шлиссельбургском проспекте. По предварительной информации, около трех часов ночи того же дня ребёнку стало плохо, родители вызвали врача. Медик сделал малышу укол Дротаверина (отечественный аналог Но-шпы). После этого ребёнку стало ещё хуже, вторая бригада не успела приехать, мальчик скончался. Тело направили в морг для установления причины смерти. Следователи изъяли шприцы и вскрытую ампулу дротаверина.

Родители – граждане Азербайджана, семья благополучная, на учете не состоит.

В конце мая из окна квартиры на четвертом этаже на Октябрьской набережной выпал ребенок.

Фото: pixabay