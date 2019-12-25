В РЖД анонсировали запуск скоростного поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

В скором времени планируется запустить скоростной поезд между столицами России и Республики Беларусь.
Агентство Городских Новостей Москва со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщает, что сразу, как возобновятся пассажирские железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь, планируется по маршруту Москва - Минск и обратно запустить скоростной поезд "Ласточка".
В планах между столицами соседних государств запустить две пары поездов из 5 вагонов.
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Фото:Piter.TV
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