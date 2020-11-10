Сбер и РЖД заключили соглашение о реализации зарплатного проекта

Соглашением фиксируется намерение РЖД выбрать Сбербанк для реализации зарплатного проекта и оговариваются условия сотрудничества.

На ПМЭФ-2023 ПАО "Сбербанк" и ОАО "РЖД" заключили соглашение о порядке реализации зарплатного проекта. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов.

Соглашением фиксируется намерение РЖД выбрать Сбербанк для реализации зарплатного проекта и оговариваются условия сотрудничества. Согласно документу, Сбер будет осуществлять выпуск банковских карт по формируемым РЖД электронным реестрам и оказывать услугу по зачислению денежных выплат на счета сотрудников РЖД, филиалов и структурных подразделений компании.

РЖД и Сбербанк давно сотрудничают по множеству различных направлений, и подписание соглашения – это логическое продолжение истории многолетнего эффективного взаимодействия. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Фото: Пресс-служба Сбербанка