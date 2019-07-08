Представитель РПЦ заявил о слабом уме женщин в соотношении с мужчинами

Дмитрий Смирнов при этом отметил другие положительные качества женщин.

Женщины слабее умом, чем мужчины. Так считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоирей Дмитрий Смирнов.

Протоирей заявил, что "бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но это все-таки редкость". Но при этом Смирнов считает женщин более терпеливыми и способными на подвиг. Дмитрий Смирнов известен своими высказываниями. Так, ранее, он предложил организовывать гей клубы на необитаемых островах.

Позднее в РПЦ заявили, что задачей Церкви не стоит сравнение умственных способностей мужчин и женщин. По словам Вахтанга Кипшидзе, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, Смирнов имел ввиду современную тенденцию абсолютного уравнивания полов.

Видео: Piter.TV